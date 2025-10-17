Una polémica periodista será la nueva angelita de LAM tras la salida de Marcela Feudale

Damasia Ochoa en "Los Profesionales de Siempre" dio a conocer el nombre de la comunicadora que ocupará el lugar de Feudale en el programa que conduce Ángel de Brito.

Tras la confirmación de que Marcela Feudale y Yanina Latorre dejarán LAM, comenzaron a circular los nombres de quienes podrían sumarse al ciclo de Ángel de Brito. Desde Los Profesionales de Siempre, Damasia Ochoa adelantó que los cambios ya están definidos: Mariana Brey reemplazará a Feudale en la conducción del programa.

"Le pregunté a Ángel quién va a ser el reemplazo de Marcela Feudale... Mariana Brey", contó la panelista.

Marcela Feudale.jpg Marcela Feudale dejará el panel del ciclo. RS Fotos. Pero la sorpresa continuó cuando Damasia dio su versión sobre quién podría reemplazar a Yanina Latorre: "Que no les extrañe que el reemplazo de Yanina sea mi hermano, Pedro Ochoa".

Recordemos que desde hace un tiempo Latorre viene anunciado su salida de LAM. "Lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro", expresó la periodista en su ciclo radial.