Nancy Pazos no se guardó nada: habló del conflicto con Robertito Funes y le tiró un filoso dardo a Yanina Latorre

La periodista le respondió a sus colegas que fueron letales con ella tras los resultados de las elecciones del pasado domingo.

Nancy Pazos no tuvo filtros a la hora de responderle a Yanina Latorre y Roberto Funes Ugarte, quienes fueron contra la periodista tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del pasado domingo 26 de octubre.

Fue en Los Profesionales de Siempre donde Pazos habló sobre la conductora de Sálvese Quien Pueda: "Ella no es periodista y lo reconoce, creo que se recibió de contadora y ahora ejerce la conducción".

Yanina Latorre (4) La comunicadora le respondió a Yanina Latorre en "Los Profesionales de Siempre". Foto: RS Fotos. "Está claro que el chequeo le excede y por eso le excede la palabra periodismo. Si ella hubiera querido chequear, me hubiera llamado o me hubiera escrito y hubiera investigado", lanzó la periodista.

Por otro lado, en Intrusos, Nancy se refirió a su conflictiva relación con Funes Ugarte, al mismo tiempo que explicó por qué no fue él quien reemplazó a Georgina Barbarossa en el programa: "Yo planteé que no quería ser columnista de Robertito, no me resultaba profesional ni agradable".

Esto fue lo que dijo Nancy Pazos en Intrusos sobre Roberto Funes Ugarte Nancy Pazos Habló De Su Conflictiva Relación Con Roberto Funes Ugarte "Ahora ya le quedó claro al canal que es imposible porque hay una animadversión en el propio programa, porque yo nunca dije nada ahí y él la última vez que salió al aire me maltrató, me dijo desclasada desde un lugar en donde no termina de entender el término", expresó Pazos. "Yo sería desclasada si habiendo nacido pobre, como nací, hubiera adoptado costumbres y votara como rica, y no, yo voto como pobre", dejó en claro muy picante la comunicadora, en referencia a su postura política.