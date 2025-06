Aseguran que Adrián Suar está en pareja con una conocida modelo: de quién se trata

"Yo me enteré de esta relación hace un tiempo, obviamente como tengo buena relación con ambos y me pidieron un poquito de silencio, no lo conté", expresó la periodista sobre la relación amorosa entre Adrián Suar y Rocío Robles. La comunicadora expresó que ya hace un año que están juntos y contó que Adrián la invitó al teatro para ver la obra "Felicidades".