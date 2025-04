Polémica: Mirtha Legrand descolocó a Adrián Suar con una picante pregunta sobre el Gobierno de Javier Milei

Mirtha Legrand es una de las conductoras más picantes de la televisión argentina y siempre lo confirma con sus picantes programas. La diva de El Trece suele ir al hueso con temas que son polémicos para sus invitados, como pasó en el 2024 con Roberto García Moritán cuando se separó de Pampita.

"La Chiqui" habla de temas políticos y no se tira para atrás a la hora de hablar de política en todos sus programas. El sábado 12 de abril, Mirtha invitó a Valeria Mazza, Natalie Pérez, Benjamín Rojas, Sandra Borghi y a Adrián Suar a quien le realizó una pregunta muy picante.

"¿El gobierno presiona al canal?" fue la pregunta que le lanzó la conductora a Suar y fue allí donde la autoridad de El Trece dejó en claro todo: "Que yo sepa no, no manejo el área de noticias, pero creo que no", comenzó expresando Adrián tras la consulta que le realizó.

La fuerte pregunta de Mirtha Legrand a Adrián Suar:

Sandra Borghi se refirió al tema y sostuvo que dentro del canal se encuentran dos áreas, que es el área de noticias manejada por Ricardo Ravanelli y el área artística que se encuentra a cargo de Adrián Suar. Fue allí, donde Mirtha expresó: "Me doy cuenta enseguida quién está a favor o en contra del gobierno".

"Vos tenés olfato periodístico, entonces te das cuenta enseguida", le respondió la periodista y conductora del noticiero de El Trece. En el final y aclarando su pregunta, Mirtha expresó: "No es este gobierno... Yo soy una mujer grande y te digo que todos los gobiernos han intentado que los canales y las radios los apoyen".