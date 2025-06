La película argentina que fue furor en los cines llegó a Disney+: todos los detalles

Adrián Suar, dialogó con la agencia Noticias Argentinas y contó cómo fue ser el director y a su vez el protagonista de la película: "Yo lo viví bien, con felicidad, con el trabajo de hacer una película estando de los dos lados, pero no lo vivo más que como un trabajo, y ya lo tengo incorporado y con la experiencia de poder hacerlo. No diría que es sencillo, tanto esta como la primera ("30 noches con mi ex") fueron complicadas. Esta más complicada porque había escenas con más gente y muchos más personajes en la misma situación".