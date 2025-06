Toti Pasman y Cinthia Fernández protagonizaron una escandalosa pelea en su programa de streaming: el video

Toti Pasman comenzó un nuevo programa en la señal de streaming "Carnaval" y se cruzó con Cinthia Fernández al pedirle que le enviara un saludo a su grupo de amigos. Ella se ofendió por sentirse “cosificada” y lo cruzó fuertemente en vivo, algo que generó sorpresa en quienes se encontraban presentes en el lugar, ya que pensaban que se trataba de un acting.

"Tenemos un grupo de chat que armaron hace un par de años mis compañeros de colegio y la banda pide un beso de Cinthia, que le dedique el programa de hoy", comentó Pasman. Inmediatamente, Cinthia respondió, pero no de la mejor manera, y se generó una fuerte tensión. "Primero me parece una falta de respeto porque está mi pareja y es un saludo de pajertos", comentó Fernández.

Luego de todo esto, desde "Intrusos" fueron a buscar la palabra de Toti Pasman y parece que no terminó para nada bien la relación entre ambos: " Son discusiones que se dan. Y esto no fue una discusión. Yo pedí que ella entre al streaming, me parece piola, me parece inteligente. Como la conozco, nunca pensé que se iba a poner mal. Por ahí pequé de machirulo. Pero su reacción fue desmedida.

Pero esto no fue todo, ya que luego arremetió fuertemente contra la actitud de Cinthia Fernández: "Hay que estar atento, no se piden más saludos. Hay que aflojar un poquito, el piropo no se puede decir más, no se pueden hacer un montón de cosas porque te matan. Andá al psicólogo". Desde el programa también se comunicaron con Cinthia y la respuesta de ella fue contundente.