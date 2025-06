No se guardó nada: Yanina Latorre destruyó a Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández

Captura de pantalla 2025-06-02 183330.png Yanina Latorre habló sin filtro sobre Roberto Castillo. Foto: captura de pantalla/ El Observador.

En el programa que sale al aire por "El Observador", Latorre se tomó unos minutos de su tiempo y salió con los tapones de punta contra el abogado: "Está hablando de una carta documento que no mandó... Él hace eso, le manda a los periodistas cartas, documento que no mandó, me contó uno de los periodistas que no está ni mi nombre y que no tiene destinatario".