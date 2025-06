Minutos después y por comunicación telefónica, el abogado de Eugenia rompió el silencio: "No sabemos este tipo de amenazas a dónde pueden llegar y la verdad es que Eugenia está con mucho temor, me parece que es una buena medida la denuncia". Luego, el letrado se refirió a los posteos que realizó Wanda Nara en donde ataca claramente a la pareja de Mauro Icardi.

El abogado de la China Suárez rompió el silencio tras las amenazas de muerte contra la actriz: "Está con mucho temor"

"Lo que pasa es que ocurrieron cosas entre este viernes y sábado que son bastante graves... Más allá de las manifestaciones de Wanda Nara, yo no voy a decir que esta gente que salió a decir eso es como consecuencia de Wanda Nara, pero sí que ese tipo de manifestaciones no ayudan desde ya porque Eugenia no hace manifestaciones de Wanda, siempre es al revés", comentó Agustín Rodríguez.