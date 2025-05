Revelaron los verdaderos motivos por los que el abogado y novio de Cinthia Fernández no fue a SQP para enfrentar a su conductora

Este viernes en LAM (América TV), en medio de la algarabía por los festejos de los 10 años del programa de espectáculos número uno de la pantalla chica, debatieron sobre el picante enfrentamiento que Yanina Latorre mantiene con el abogado Roberto Castillo, actual novio de la influencer Cinthia Fernández, desde que se viralizaron los fuertes videos en los que el letrado maltrató verbalmente a su exesposa.

"Es verdad que quiso hacer una entrevista conmigo, lo hablamos y habla bien de él querer enfrentarse a mí con el concepto que tengo de él, hablando de violencia, lo demás me importa tres pitos", comenzó a explicar Yanina los motivos por los que Roberto Castillo no la ha enfrentado cara a cara en SQP (América TV), el programa que la rubia conduce antes de LAM. Entonces agregó: "Me puso condiciones, no me deja mentir la producción de verdad lo estoy diciendo".

Laura Ubfal le preguntó: "¿Que te pidió?". Entonces Yanina le contestó: "Que no le preguntaran los panelistas, que era un mano a mano, cosa que yo no estoy de acuerdo, puede empezar el conductor pero siempre los panelistas tienen derecho a hablar".

Yanina Latorre explicó los motivos por los que no ha invitado a Roberto Castillo a SQP para un mano a mano

Ángel de Brito le consultó si no estaba de acuerdo con el mano a mano con el novio de Cinthia Fernández, por que no le parecía relevante o por que no le gustaba en general, a lo que Yanina expresó: "Por que quiero que mis panelistas también puedan preguntar por que me parece que están contratados para trabajar y el programa lo hacemos entre todos, no soy yo sola".

Latorre contó que Castillo le hizo llegar material que podría complicar a su exesposa, por este motivo contó: "Además él me mandó un montón de pruebas y de cosas que las tengo, cuando quieran se las muestro, te las mando a vos Ángel para que las mires si se pueden mostrar, de situaciones, vídeos y charlas con su exmujer, sexuales, de cosas que pasaban entre ellos y audios de ahora diciendo que Cinthia era un gato".

El novio de Cinthia Fernández no ha sido invitado a SQP a enfrentar a Yanina por que puso condiciones inaceptables.

Para finalizar, Yanina con su característica vehemencia explicó: "Todo eso no justifica la violencia. El dijo recién que está mal la violencia pero que las mujeres tienen que ir a terapia, no, a terapia tenés que ir vos que sos violento". Entonces reveló el verdadero motivo por el que Castillo no ha sido invitado a su programa. "Yo le dije que yo quería pasar el video al aire de violencia y que me lo explicara y él venía con la condición de que el video de la mujer no se pase. Entonces para lavarle la imagen a Castillo y que la exmujer quede como una loquita tóxica, yo la verdad hundir a una mina que fue violentada no la voy a hundir".