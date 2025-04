Escándalo: Yanina Latorre destrozó sin piedad a Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández

Yanina Latorre es una de las panelistas y ahora conductoras más picantes que tiene la televisión. Su carrera comenzó en LAM y ahora conduce su propio programa en América, que está teniendo resultados muy positivos en cuanto al rating, pero esto no es solo lo que la hace popular en el mundo de la farándula.

En las últimas semanas, el escándalo con Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, ocupó los diferentes programas y portales. La panelista fue muy crítica con el abogado y también confesó que quería ir al piso para hablar, pero que al ponerle ciertas condiciones, ella no aceptó.

"Me están preguntando por qué no le contesté a Castillo, el novio de Cinthia Fernández", comenzó diciendo la conductora. Luego, agregó: "Quería venir a este programa a hacer un descargo y defenderse de la denuncia de violencia de género después del video que vimos todos".

Yanina Latorre no tuvo piedad con Roberto Castillo:

Lo cierto es que Yanina reveló que las condiciones que le impuso el abogado fueron que no tenía que ponerle el video donde aparece alcholizado y tampoco el tape donde la mujer aparece denunciando: "Él quería venir acá y a mí me parecía que eso era lavarme la imagen y yo no le lavo la imagen a nadie".

En el final, sostuvo que "yo considero que él es un violento y un cag... Yo levanté la entrevista porque las condiciones en este piso las pongo yo". Yanina contó además que Roberto Castillo solo quería hablar con ella y sin que sus panelistas puedan tener participación alguna.