En medio del escándalo con Viviana Canosa, Adrián Suar rompió el silencio y fue contundente: "Yo no..."

Viviana Canosa generó un gran revuelo con la denuncia que realizó días atrás, donde involucra a Lizy Tagliani y a otros famosos. En el medio de todo esto, Marcelo Polino en diálogo con Luis Ventura, expresó que desde el canal estarían enojados y que la reunión con Adrián Suar había sido fuerte.

Luego de esa charla que la periodista mantuvo con Suar, ella en el programa expresó: "Le quiero agradecer al Chueco Suar sus palabras, su comprensión y su amorosidad y su respeto hacia mi persona. Siempre tengo charlas muy lindas con él, a veces muy duras".

Desde "A la tarde", programa que se emite en América, fueron a buscar la palabra de Adrián, quien se paró y muy amablemente contestó las consultas del periodista: "La denuncia, es una denuncia que hace Viviana, que es una persona adulta y mayor de edad, yo esas cosas no puedo manejar", comentó.

La palabra de Adrián Suar en medio del escándalo. Foto: captura de pantalla/ América.

Luego, agregó: "Veremos qué dice la Justicia, la verdad es que yo no me puedo hacer responsable de algo que hace Viviana", subrayó Suar respecto al tema. El cronista le siguió preguntando por el revuelo que generó los dichos de Canosa en el mundo de la televisión y la respuesta de él fue contundente.

Adrián Suar fue contundente a la hora de hablar sobre la polémica con Viviana Canosa:

"A veces pasa, yo no le digo a la gente lo que tiene que decir y lo saben todos los que trabajaron en la pantalla de El Trece, pero también me gusta una pantalla tranquila", expresó Adrián. En el final, comentó que "yo no soy de agredir a nadie desde la pantalla y a veces se me desmadran las cosas y trato de volver al eje".