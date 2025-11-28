"No paran de mentir": Viviana Canosa indignada por una foto con Sergio Massa generada por IA

La reconocida periodista estalló en redes sociales tras la publicación de un internauta libertario que publicó una imagen de ella cenando con el político.

La conductora de Carnaval Stream furiosa por la publicación. Foto: captura de video YouTube/ Carnaval Stream.

La polémica periodista se expresó de manera contundente en redes sociales. Viviana Canosa no dudó en compartir en su cuenta de X un fuerte descargo por una publicación que hizo un militante libertario usando una foto de ella creada con inteligencia artificial. Cargada de indignación, criticó el contenido de la imagen que el influencer subió a su perfil de la misma red social.

El descargo de Viviana Canosa ante el posteo del joven libertario Canosa indignada Viviana Canosa estalló de furia contra el militante libertario. Foto: X @vivianacanosaok "Increíble. Así gobiernan, no paran de mentir y engañar. Son una fake news permanente", expresó en su posteo la comunicadora. En la foto se la ve cenando con Sergio Massa en un restaurante tomados de las manos en una actitud romántica.

El posteo de Viviana Canosa continuó: "Usen la I.A. para disimular la pobreza, para dibujar los números de la inflación, para que Trump no vaya en cana porque se les cae el gobierno".

La publicación que la conductora calificó como una fake news Fake news contra Canosa Para terminar su furibundo descargo la periodista lanzó: "Pero que se puede esperar de un burro".