¿Fecha confirmada para Gran Hermano? El enigmático posteo de Santiago del Moro

El reality promete arrasar en Telefe con el formato de "Generación Dorada" y el conductor compartió una sorpresiva publicación.

Gran Hermano es, sin lugar a dudas, la gran apuesta de Telefe de cara al inicio del 2026 para arrancar el año bien arriba, compitiendo de gran forma con sus competidores. En los premios Martín Fierro de Televisión, Santiago del Moro confirmó que el reality iniciaría en febrero, pero no precisó fecha.

La estrella de Telefe compartió en redes un enigmático posteo con la fecha "02/02/ 2026"que sería el inicio de "Gran Hermano, generación dorada". De esta manera, la casa volvería a abrir sus puertas luego de lo que fue la anterior edición, donde terminó como ganador Santiago Algorta, participante de Uruguay.

La publicación de Santiago del Moro Captura de pantalla 2025-12-15 222048 El posteo de Santiago del Moro. Foto: Instagram / @santidelmoro. Del Moro explicó que esta edición irá más allá del concepto de un "Gran Hermano 'All Star'". La particularidad de la "Generación Dorada" radica en su apertura a un abanico diverso de participantes, ya que "van a poder participar desde famosos hasta gente totalmente desconocida".