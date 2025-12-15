Sorpresa total: aseguran que Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin serán padres

En los últimos minutos del domingo, Ángel de Brito sorprendió al revelar en X una información inesperada sobre la vida personal del político y la comunicadora.

En las últimas horas, una versión comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, y llamó la atención por lo inesperada: un importante político estaría a punto de agrandar la familia.

Estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta. Fue Ángel de Brito a través de su cuenta de X (@AngeldebritoOk) quien informó sobre la inminente llegada de un nuevo hijo, dando por hecho que el exjefe de Gobierno porteño será padre junto a Milagros Maylin. De confirmarse, se trataría del primer bebé de la pareja.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin La pareja se casó a fines de noviembre de 2024. Instagram Milagros_maylin. Incluso, el periodista reveló el género del bebé que estarían esperando.

"Larreta será papá nuevamente. Tendrá su primer varón", aseguró el conductor de LAM en la red social. En cuestión de minutos, la información se replicó y generó una fuerte repercusión en X.