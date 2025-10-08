Horacio Rodríguez Larreta agranda su interbloque porteño antes de asumir como legislador

El exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta , ya integraría un interbloque de siete bancas como resultado y ya integraría un interbloque de siete bancas como resultado de alianzas y de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires que se realizaron en mayo pasado.

Ahora el exmandatario porteño, que ya se anotó para la competencia de 2027 por la Ciudad, presentó ahora más participantes para sumarse al interbloque que integra con la bancada de Graciela Ocaña, en una Legislatura atomizada donde actualmente el oficialismo cuenta con esa porción de votos dentro de los 60 del recinto.

Si bien el recambio legislativo, que reflejará el resultado de los comicios de mayo, se verá en diciembre. Los movimientos comenzaron ni bien pasadas las elecciones, inclusive los que fueron socios del PRO intentaron conformar una alianza de centro para las elecciones del próximo 26 de octubre, que no resultó como lo pretendían.

Como resultado de las elecciones locales pasadas, Larreta logró su banca, la reelección de Emmanuel Ferrario y una banca para la actual senadora por la Ciudad de Buenos Aires , Guadalupe Tagliaferri, quien asumirá en diciembre como legisladora porteña.

El bloque larretista se llamará Volver al Futuro y conformó interbloque con la bancada de dos butacas de Confianza Pública que conduce Graciela Ocaña.

La diputada tiene una bancada de tres hasta diciembre. Ella tiene mandato por dos años más, pero de su bloque, la legisladora Sol Méndez ya se retira en diciembre por haber cumplido dos períodos consecutivos. En el bloque de Larreta ocurre lo mismo con Claudio Romero quien hasta diciembre forma bloque con Ferrario, ambos ex PRO.

De esa manera, en diciembre cuando ingresen los legisladores de Larreta electos el 18 de mayo, ocuparán su banca en la Legislatura porteña: Larreta y la senadora Tagliaferro quienes sumarán a Ferrario, mientras que Ocaña quedará en su bloque junto al actual legislador, Sebastián Nagata.

Sin embargo, ahora suman al bloque del MID que en el Congreso se referencia con el diputado Oscar Zago, exintegrante de La Libertad Avanza.

En la Legislatura porteña, el bloque Movimiento de Integración y Desarrollo lo integran Edgardo Alifraco y Sandra Rey, los dos con mandato hasta el 2027..

El interbloque, que se llamará Volvamos Buenos Aires lo conformarán entre Volver al Futuro, Confianza Pública y ahora el MID.

Mientras, Horacio Rodríguez Larreta deja pasar la elección nacional para definir 13 diputados nacionales y 3 senadores por la Ciudad de Buenos Aires con la idea de focalizarse en temas locales con sus aspiraciones de volver como jefe de Gobierno.