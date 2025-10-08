La Justicia pidió autorización de Diputados para allanar a José Luis Espert

En el marco del escándalo por el presunto vínculo de José Luis Espert con el narcotráfico, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, le solicitó a la Cámara de Diputados su autorización para avanzar con medidas de prueba sobre el libertario, protegido por la ley de fueros.

El juez actuó hoy de oficio y le solicitó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que se habilite una medida de registro y de secuestro sobre los bienes de Espert. El legislador permanece con licencia en su banca tras el escándalo por la transferencia de 200.000 dólares que habría recibido del empresario Federico “Fred” Machado.

Pese a la licencia, Espert todavía mantiene sus fueros parlamentarios. Por lo tanto, está protegido de que se realicen ciertas acciones judiciales sin el consentimiento previo del cuerpo legislativo al que pertenece.

La Cámara de Diputados debe dar el visto bueno para que la Justicia allane a Espert, según establece la ley de fueros. Foto: Noticias Argentinas

En ese marco, Mirabelli dispuso esta medida a pedido del fiscal del caso, Fernando Domínguez, quien busca rastrear los movimientos de dinero del diputado y revisar sus cuentas. Para avanzar en esa línea, precisa el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

Es que, sin la luz verde de Diputados, el juez no puede avanzar con medidas de allanamiento, registro ni secuestro sobre Espert, según lo establecido por la ley de fueros: “No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.

El pedido judicial ya se encuentra en el despacho de Menem, quien debe definir si lo somete a la consideración de los legisladores inmediatamente o si lo gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Allanamiento a Fred Machado: encontraron el contrato con Espert

Este martes, Mirabelli también ordenó un allanamiento en la casa de Viedma en la que Machado cumplió arresto domiciliario hasta ayer. Allí, la Policía Federal encontró una copia del contrato de un millón de dólares que Espert firmó con el empresario acusado de narcotráfico.

En el acuerdo hallado roto en un tacho de basura, el diputado se comprometía a hacer trabajos de asesoría como economista para la firma Minas del Pueblo, una minera de Guatemala que pertenecía a Machado.

La suma total del contrato es por un total de US$ 1.000.000, el monto final en el que se inscribe la transferencia por parte de Federico Fred Machado a Espert de US$ 200.000.