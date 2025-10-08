La Cámara de Diputados habilitó al juez Mirabelli a avanzar contra José Luis Espert.

A pesar de haber presentado un pedido de licencia, las malas noticias para José Luis Espert en el Congreso no terminan. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la habilitación al juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli , para que avance con la investigación judicial por el escándalo narco.

En medio de la sesión, donde se debatía la modificación a la ley de DNU, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió un oficio judicial del juez Mirabelli. El riojano intentó esconder el pedido del juez y mantenerlo por fuera de la agenda de la sesión.

Sin embargo, el diario La Nación publicó esa información y rápidamente circuló por el Palacio Legislativo. Pasadas las 20.30, el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) pidió la palabra y solicitó a Menem que informara sobre el ingreso de ese expediente. Fue entonces cuando el presidente del cuerpo reconoció el ingreso del pedido de Mirabelli.

A partir de ahí, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) pidió que se constituyera la Cámara de Diputados en comisión para poder resolver de manera urgente sobre el pedido del juez. El pleno aceptó a mano alzada.

Un rato antes, Cristian Ritondo (PRO) cruzó el recinto y se sentó al lado de Germán Martínez (UP) para acordar cómo iban a avanzar con el pedido del juez. En paralelo, Pablo Juliano (Democracia Para Siempre) pidió que se avanzara con una sesión secreta, ya que ninguno de los diputados sabía con precisión cuáles eran exactamente las pruebas que pedía el juez federal Mirabelli para avanzar contra Espert.

El pleno del cuerpo rechazó el pedido de Juliano y avanzó la moción para habilitar las pruebas que pidió la Justicia. Estas lógicamente no son de público conocimiento, ya que buscan tener el efecto sorpresa contra Espert, imputado por lavado de dinero, en medio del escándalo narco por su relación con Fred Machado.

Antes de la votación, Germán Martínez pidió la palabra y aclaró que solo la Cámara de Diputados habilitaba a llevar a cabo las pruebas que solicitó el tribunal, y pidió que no haya un "exceso". Este pedido recibió el apoyo del pleno del cuerpo.

Pocos minutos después, 215 diputados votaron de forma unánime para que el juez Mirabelli avance en la investigación judicial contra Espert.