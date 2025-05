Horacio Rodríguez Larreta festejó a lo Riquelme tras su cuarto lugar en las elecciones porteñas: "Volvimos"

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta festejó eufórico los resultados de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires donde se quedó con el cuarto lugar. "Hace dos meses les dije 'vuelvo'. Cumplimos, porque volvimos. Volví y acá estamos", lanzó tras hacer el "Topo Gigio" con las manos, un icónico gesto de Juan Román Riquelme, un viejo rival del expresidente Mauricio Macri.

"Quiero agradecer a todos los porteños, con los cuales me reuní en estos meses de campaña, los vi, caminamos la ciudad, nos juntamos en un bar, me contaron las preocupaciones que tenían y hoy nos apoyaron. Gracias a los que nos votaron y a los que no también", comenzó Horacio Rodríguez Larreta tras obtener el 8% de los votos porteños.

En ese sentido, Rodríguez Larreta le agradeció "a quienes le dieron su visión de la Ciudad, donde confirmó lo que él ya sentía y todos ven". "La ciudad está mal. La ciudad no es lo que era, en cada uno de los barrios me lo fueron diciendo. Suciedad, mugre, el famoso olor a pis. Y sí, hay olor a pis", subrayó el candidato de Volvamos Buenos Aires, retomando su principal slogan de campaña.

En ese sentido, el exjefe de Gobierno apuntó contra la "mala gestión" de su sucesor, Jorge Macri, y cuestionó: "No se trabaja lo que la ciudad necesita. La inseguridad, obras cero, la limpieza, eso es lo que me fueron reclamando en cada barrio. Para eso volvimos, para recuperar esta maravillosa Ciudad de Buenos Aires".