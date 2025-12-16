Revelaron increíbles detalles respecto al sueldo de Wanda Nara en Telefe: "No puedo creer que no haya..."

Una especialista en espectáculos dejó al descubierto los detalles contractuales de la conductora estrella del canal de la familia.

El mundo del espectáculo ha sido sacudido por la inesperada exposición de las condiciones económicas que rodean a una de las figuras más mediáticas de la televisión: Wanda Nara. Sin pelos en la lengua, Yanina Latorre, conocida por sus primicias y acceso a información confidencial, desveló en SQP (América TV) aspectos sensibles del vínculo laboral entre la empresaria y Telefe. La revelación, que provino de un acceso directo al documento, dejó a la conductora atónita por lo que ella consideró un valor inusualmente bajo para una estrella de ese calibre.

error masterchef portada Wanda Nara tendría un contrato con un sueldo muy bajo respecto a otra gran figura del canal de las pelotas. Foto: Archivo MDZ Los pormenores del acuerdo son contundentes y cubren un horizonte de dos años. Según la información detallada por Latorre, la famosa se ha garantizado una relación de exclusividad con la emisora durante los ciclos 2025 y 2026, una movida estratégica que solidifica su presencia en la pantalla chica. Lo más llamativo es que el pago se estipuló en dólares, a ser liquidado en siete cuotas, a lo que debe sumarse el Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Estuve en Telefe tanto que hasta leí el contrato de Wanda. Me quedé impactada con lo bajo que es”, fue la impensada declaración de la conductora, quien prefirió no hacer público el número exacto, manteniendo el hermetismo sobre la cifra específica.

El sorprendente contrato de Wanda Nara en Telefe El sorpresivo monto del contrato de Wanda Nara con Telefe: la revelación de Yanina Latorre El sorpresivo monto del contrato de Wanda Nara con Telefe: la revelación de Yanina Latorre. Video: América TV A pesar de la confidencialidad, la sorpresa de la periodista fue evidente al aire. “Me quedé helada, no puedo creer que Wanda no haya negociado bien el contrato”, exclamó Latorre, cuestionando la habilidad de la mediática para obtener una remuneración más alta. La sensación general era que la figura de su talla merecía una compensación considerablemente superior a la acordada, alimentando el debate sobre los salarios de las celebridades en la señal.

La tajante comparación con Santiago del Moro Santiago del Moro Premios Martín Fierro 2025 Santiago del Moro gana mucho más que Wanda Nara en Telefe. Foto: Archivo MDZ Para ilustrar la magnitud —o falta de ella— del acuerdo, Latorre recurrió a una comparación que desató risas y asombro en el estudio. Poniendo en perspectiva el sueldo total de la empresaria, la periodista lo equiparó con lo que percibe uno de los conductores más renombrados de la emisora. La panelista afirmó sin rodeos: “Yo creo que el contrato de Wanda es un mes de Del Moro en Telefé”. Esta analogía puso en relieve la diferencia salarial entre los principales talentos y sugiere que el monto de la empresaria palidece frente a lo que recibe de forma mensual su colega.