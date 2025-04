El tajante comunicado de la Justicia que destruye a Mauro Icardi: "Suspensión del encuentro vincular"

La situación se torna complicada entre Mauro Icardi y la revinculación con sus hijas, Isabella y Fernanda. Luego de la desobediencia del jugador hacia la medida cautelar impuesta por la Justicia, la noche se pone oscura para la expareja de Wanda Nara. El hombre, incumplió con el pedido de ausencia de su pareja actual, Eugenia "la China" Suárez.

Ángel de Brito amplió la información en El Ejército de la Mañana, basándose en el comunicado oficial del Poder Judicial: "Se informa incumplimiento de las medidas solicitadas, suspensión el encuentro vincular", respecto a la información confidencial recibida, y continuó: "El juez que escuchó las menores y pidió pericias psicológicas de los padres, dispuso once medidas para que sea todo en paz. La que se incumplió es la presencia de la novia del padre, es decir, la China Suárez".

Los hijos de Eugenia Suárez pasaron el día con las hijas de Wanda y Mauro. Créditos: Instagram / @sangrejaponesa

"Luego de dos encuentros en el Ministerio solo con el jugador y las niñas, la Justicia vio positivo un primer encuentro en la casa de Icardi, durante el día. 'Queremos que el padre comparta con sus hijas estas seis horas', comentó el conductor.

"La Justicia se enteró por las redes que se había incumplido el acuerdo. El juez dice 'que no esté la China', y no solo estaba la China, la madre de la China, el novio de la madre de la China, los hijos de la China, el peluquero de la China... Porque Icardi no tiene vínculos (en Buenos Aires)".

Respecto a la situación de la empresaria, de Brito comentó: "Wanda todavía no llegó al país, fue a grabar un videoclip a Brasil y vuelve esta noche". Luego del comentario, prosiguió con el comunicado: "No solo incumplieron con el encuentro, sino también en la entrega de las niñas. Quienes las devuelven, Mauro, la China y el peluquero".

La medida que todos sospechaban, finalmente se tomó: "Se informa el cumplimiento de las medidas solicitadas y suspensión del encuentro vincular. Señor juez, la Lic. Fernanda Matera en carácter de coordinadora del equipo Técnico de Infantojuvenil del Ministerio Público Tutelar, en el caso de Nara, Wanda Solange contra Icardi, Mauro Emanuel; sobre el cuidado personal de los hijos".

Nicolás Payarola en LAM. Créditos: Captura de pantalla / América TV.

"De acuerdo con lo estipulado el día 26 de abril, se realizó la primera salida programada entre Icardi y sus hijas, al respecto se informa que, de acuerdo a los cambios propuestos por la Sra. Nara para que sus hijas puedan participar en una actividad escolar. Al respecto, se consensuó con las asistencias letradas de las partes, que el Sr. Icardi retiraría a las 12 y sería él mismo quien las llevaría a su casa como fuera deseo de la Sra. Nara", dijo de Brito mientras la mesa acompañante escuchaba asombrada.

Luego, se habló sobre la comunicación dispuesta por la Justicia y se dijo que 'La videollamada se habría demorado media hora porque, según Icardi, se encontraban paseando con los carritos de Golf. Después se observó a Isabella junto a su padre en la habitación de la niña, quien informa que la estaba preparando', siendo este, uno de los proyectos preestablecidos. El documento dispuesto por la Justicia. Créditos: Captura de pantalla YouTube / El Ejército de la Mañana.

Ángel de Brito finalizó con lo siguiente: "Siendo las 22.30 se recibe un mensaje del Dr. Payarola solicitando hablar en forma urgente, él y la Sra. Nara, por lo que se concreta la llamada en la que se informa que las niñas habían regresado muy afectadas emocionalmente, manifestando malestar por haber pasado el día con su padre, así mismo, brindaron una serie de detalles del encuentro que serían puestos en conocimiento del Magistrado".