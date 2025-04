El video que expone a Mauro Icardi y lo complica en la Justicia: "Todo es muy retorcido"

Pasaron cuatro meses para que Mauro Icardi se encontrara con las hijas que tiene en común con su ex pareja, Wanda Nara. Según la medida cautelar impuesta por la Justicia, el futbolista debía cumplir con una serie de requisitos para mantener la revinculación.

“El día sábado 26 de abril de este año en curso, las niñas Isabella y Francesca mantengan un encuentro fraternal con su padre, el señor Mauro Icardi, bajo las siguientes condiciones: En este encuentro, el señor Icardi, deberá encontrarse solo, sin la presencia de su pareja o la niñera Silvia, para poder disfrutar junto a las niñas de la casa y la decoración de sus habitaciones como lo han proyectado”.

Pero, el jugador no hizo caso al pedido, Ángel de Brito y Yanina Latorre se encargaron de ventilar el asunto, con lujo y detalle: "Todo empezó temprano el sábado, Icardi presenciaría una actividad escolar, pero nunca llegó", "Durante la visita de las niñas al padre, hubo videollamada con el Ministerio Tutelar y Mauro nunca aclaró que estaba la nipona (China Suárez). Las chicas jugaron toda la tarde con con los hijos de la China (en un parque de diversiones armado por ellos)".

Una de las historias del conductor de LAM. Créditos: Instagram: @angeldebritook

"Las nenas serán evaluadas nuevamente en el Ministerio. Los del Ministerio no pueden creer la actitud del padre, que en el primer encuentro en su casa incumple lo acordado, exponiéndose a multas, causa penal y lo peor, que se interrumpa el encuentro con sus hijas que le costó cuatro meses", expresaron Latorre y de Brito en sus respectivas redes sociales, coincidiendo ambos en dicho relato.

Recientemente, el periodista Facundo Ventura, hijo de Luis Ventura, expuso a través de sus redes sociales el video que compromete definitivamente a Mauro Icardi en la causa por la revinculación de sus hijas, en el mismo, se aprecian a la China Suárez, Rufina Cabré, Mauro Icardi, su peluquero y el hijo de este, jugando al voley detrás del parque de diversiones. Pero no hay rastro de Isabella y Francesca, sus hijas.

La China Suárez, más que una tercera en discordia

Yanina Latorre agregó más información al reciente escándalo y apuntó fuertemente contra Eugenia "la China" Suárez. "Todo es muy retorcido, de no creer".

"(La China) le dice a Mauro 'yo me quedo, total pagas una multa y no pasa nada'. Lo que no entiende y no le importa es que ahora está en juego la revinculación de Mauro con las hijas", expresó en sus redes Latorre, y prosiguió: "La nipona solo quiere irse a Estambul y ser botinera en la tribuna. No lo deja ni a sol ni a sombra, lo acompaña hasta a las reuniones con las abogadas. Se las quiere sacar de encima porque no las maneja".

"El martes están citadas las niñas por el Ministerio, a Mauro parece que lo van a bajar, parece", haciendo referencia a la cita impuesta por la medida cautelar. "Están endemoniados en el Ministerio, con justa razón. El dice 'si están con L-Gante, también con la nipona'.

Latorre confirmó luego de la información, que Wanda cambió los pasajes y volverá al país esta noche, la empresaria se encuentra en Brasil con grabaciones. Para finalizar, la conductora afirmó tener una "muy fuerte", pero dejó las cortinas abiertas a la especulación.