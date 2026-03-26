Flor de la V lleva un look total white y la aplauden en Instagram:opiná si te gusta

Mirá todas las fotos del look total white de Flor de la V e inspirate para lucirlo vos también. Encontrá los detalles en la nota, y la encuesta al final.

Flor de la V demostró una vez más que, cuando el monocromo está bien pensado, no necesita de mucho mas, y junto a su hija Isabella Goycochea aparecieron en fotos con look combinados.

El estilismo giró en torno al total white, un clásico que nunca es tan sencillo como parece, porque trabajar con blancos y crudos exige medir bien las texturas y los accesorios. Flor eligió una falda corta plisada y la combinó con un sweater liviano del mismo tono.

El juego de capas suaves y tonos claros se redondeó con unas sandalias de taco fino en nude, que no rompían la armonía cromática sino que la extendían hacia el calzado y alargaban visualmente la figura, mientras que la cartera pequeña en tonos claros fue el detalle práctico pero chic.

Más allá de las prendas, el look se sostuvo en elecciones puntuales que marcaron la diferencia, como las gafas de sol oversize que le dieron carácter, los aros llamativos que sumaron su cuota de glamour y el maquillaje natural que acompañó la frescura del outfit sin competir con él.

Del otro lado, Isabella apareció como un contrapunto interesante. Mientras Flor se inclinaba por una elegancia más pulida, su hija apostó a una musculosa blanca básica, bermudas de jean amplias y zapatillas deportivas en blanco y negro.