Se conoció la cifra millonaria que Florencia Peña le reclama a Nicolás Occhiato tras la polémica

El escándalo tras la desvinculación de Florencia Peña sigue y revelaron el impresionante monto que ella le reclama al canal de streaming.

El escándalo tras la desvinculación de Florencia Peña de Luzu TV sigue a la orden del día. Luego de la falsa noticia que compartió sobre el papá de Lionel Messi, Nicolás Occhiato decidió desvincular tanto al equipo de producción como a la actriz.

Marley, compañero de Peña, finalmente rompió el silencio y fue contundente: "Sin Flor no hay show del verano", comentó el conductor en diálogo con Ángel de Brito en medio de la polémica.

Fernando Burlando, abogado de la artista, también decidió hablar sobre la situación legal y les dejó un consejo a los dueños del canal de streaming: "Que le paguen todo el contrato sería una buena medida para evitar el litigio".

Revelaron detalles del reclamo que Florencia Peña le realizó a Nicolás Occhiato En medio de todo esto, el periodista Pablo Layus, reveló el monto millonario que reclaman a Luzu TV: "Estamos hablando de cifras realmente importantes. Estoy contando y son 8 ceros, adelante tendría un dos".