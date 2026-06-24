Tras la salida de Florencia Peña, Marley se reúne con Nicolás Occhiato para definir su futuro en Luzu TV

El conductor aclaró qué pasará con el programa y confirmó una reunión clave con el director del streaming en Miami.

La desvinculación de Florencia Peña de Luzu TV dejó un gran interrogante sobre la programación del canal, especialmente respecto al formato que la actriz iba a protagonizar junto a Marley durante el verano. Tras varios días de silencio y rumores de reestructuración, el conductor aclaró cuál es su postura frente a la productora de Nicolás Occhiato.

El escándalo estalló luego de que el canal despidiera a todo el equipo de Peña a raíz de la difusión de una noticia falsa. Inmediatamente, comenzaron a circular versiones que indicaban que Luzu TV planeaba continuar con el formato original pero buscando un reemplazo femenino, cobrando fuerza el nombre de Denise Dumas.

¿Marley continuará en Luzu TV? Consultado por LAM (América) desde Dallas, donde se encuentra realizando su ciclo Por el mundo, Marley fue categórico respecto a esa posibilidad. "Sin Flor no hay show del verano", sentenció, descartando de plano la opción de llevar adelante ese proyecto específico con otra compañera.

No obstante, esta lealtad hacia el formato pensado con su amiga no implica una ruptura definitiva con la señal de streaming. El conductor dejó la puerta abierta para negociar nuevos rumbos dentro de la empresa, distanciándose del conflicto legal que hoy enfrenta a los abogados de la actriz con la productora.