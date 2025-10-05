Peregrinación a Luján: el Arzobispo de Buenos Aires advirtió sobre "la pobreza y las consecuencias del narcotráfico"

Después de la 51° peregrinación a Luján, Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires, dio una misa este domingo cargada de indirectas al Gobierno.

Jorge García Cuerva en la misa de este domingo por la peregrinación a Luján.

El Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, dio el cierre de la 51° Peregrinación a Luján con una misa en la que urgió a los feligreses a "no aflojar" ni "tomar atajos tramposos" en la construcción del país. La celebración culminó la marcha que se inició ayer desde la Iglesia de San Cayetano en Liniers, bajo la consigna “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

García Cuerva dedicó parte de su homilía a la difícil realidad social, señalando que "hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerzas para seguir". Al respecto, advirtió que a ellos "les pesa demasiado la pobreza, las consecuencias del narcotráfico, las enfermedades, la soledad".

Si bien dio mensajes cargados de indirectas para el Gobierno, subrayó que la peregrinación también fue para "no ser un pueblo indiferente ante tanto dolor".

La misa por la peregrinación a Luján 2025 Embed - Santa Misa - Peregrinación Juvenil a Luján 2025.