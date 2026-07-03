Ola polar: estas fueron las ciudades que amanecieron bajo cero este viernes
El SMN informó cuáles fueron las 32 ciudades que registraron temperaturas bajo cero este viernes. Uno por uno, los distritos más fríos de Argentina.
La ola polar se instaló con fuerza en gran parte del país. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 3 de julio al menos 32 ciudades registraron temperaturas inferiores a los 0 °C durante las primeras horas, los registros más bajos en la Patagonia y el centro del país.
Cuáles fueron las ciudades más frías de Argentina
Según el ranking elaborado por el SMN a las 8, la temperatura más baja se registró en Maquinchao (Río Negro), donde el termómetro descendió hasta los -12,6 °C, con una humedad del 92%.
El segundo lugar fue para Esquel (Chubut), con -8 °C y una sensación térmica de -14,6 °C, mientras que Coronel Suárez (Buenos Aires) completó el podio con -5,7 °C.
Las 10 ciudades más frías de Argentina
- Maquinchao (Río Negro): -12,6 °C
- Esquel (Chubut): -8 °C
- Coronel Suárez (Buenos Aires): -5,7 °C
- Ciudad Jardín Lomas del Palomar (Buenos Aires): -4,6 °C
- Azul (Buenos Aires): -4,6 °C
- Moreno (Buenos Aires): -4 °C
- Santa Rosa (La Pampa): -3,9 °C
- Malargüe (Mendoza): -3,8 °C
- Bahía Blanca (Buenos Aires): -3,8 °C
- Rosario (Santa Fe): -3,6 °C
Temperaturas bajo cero en todo el país
Las temperaturas bajo cero se hicieron sentir a lo largo de todo el país este viernes a las 8:00. Según, el SMN, estas fueron las temperaturas en otros distritos:
- José María Ezeiza (Buenos Aires): -3,4 °C
- La Plata (Buenos Aires): -3,2 °C
- Laboulaye (Córdoba): -3,1 °C
- Sauce Viejo (Santa Fe): -3,1 °C
- Merlo (Buenos Aires): -2,5 °C
- Trelew (Chubut): -2,4 °C
- Gualeguaychú (Entre Ríos): -2,2 °C
- Río Gallegos (Santa Cruz): -2,1 °C
- Villa Gesell (Buenos Aires): -2 °C
- Morón (Buenos Aires): -1,9 °C
- General Pico (La Pampa): -1,8 °C
- Viedma (Río Negro): -1,6 °C
- Junín (Buenos Aires): -1,6 °C
- Monte Caseros (Corrientes): -1,6 °C
- Concordia (Entre Ríos): -1,2 °C
- Ceres (Santa Fe): -1,2 °C
- Paso de los Libres (Corrientes): -1 °C
- San Fernando (Buenos Aires): -0,9 °C
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: -0,2 °C
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): -0,2 °C
- Puerto Madryn (Chubut): -0,2 °C
- Chapelco (Neuquén): -0,2 °C
Aunque las temperaturas repunten con el paso de las horas, este viernes quedará entre las jornadas más frías del año en buena parte del país.