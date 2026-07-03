Ola polar: estas fueron las ciudades que amanecieron bajo cero este viernes

El SMN informó cuáles fueron las 32 ciudades que registraron temperaturas bajo cero este viernes. Uno por uno, los distritos más fríos de Argentina.

Este viernes de ola polar inició con temperaturas bajo cero en distintos puntos del país.

La ola polar se instaló con fuerza en gran parte del país. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 3 de julio al menos 32 ciudades registraron temperaturas inferiores a los 0 °C durante las primeras horas, los registros más bajos en la Patagonia y el centro del país.

En medio de la ola polar, la temperatura más baja que se registró este viernes fue de -12,6 °C, en Río Negro. ALF PONCE MERCADO / MDZ Cuáles fueron las ciudades más frías de Argentina Según el ranking elaborado por el SMN a las 8, la temperatura más baja se registró en Maquinchao (Río Negro), donde el termómetro descendió hasta los -12,6 °C, con una humedad del 92%.

El segundo lugar fue para Esquel (Chubut), con -8 °C y una sensación térmica de -14,6 °C, mientras que Coronel Suárez (Buenos Aires) completó el podio con -5,7 °C.

Las 10 ciudades más frías de Argentina Maquinchao (Río Negro): -12,6 °C

Esquel (Chubut): -8 °C

Coronel Suárez (Buenos Aires): -5,7 °C

Ciudad Jardín Lomas del Palomar (Buenos Aires): -4,6 °C

Azul (Buenos Aires): -4,6 °C

Moreno (Buenos Aires): -4 °C

Santa Rosa (La Pampa): -3,9 °C

Malargüe (Mendoza): -3,8 °C

Bahía Blanca (Buenos Aires): -3,8 °C

Rosario (Santa Fe): -3,6 °C Temperaturas bajo cero en todo el país Las temperaturas bajo cero se hicieron sentir a lo largo de todo el país este viernes a las 8:00. Según, el SMN, estas fueron las temperaturas en otros distritos: