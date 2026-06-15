Con 3 mendocinos entre los convocados, se conoció la lista de Los Pumitas para el Mundial juvenil de Georgia

El rugby mendocino tendrá una representación de peso en la próxima cita del seleccionado juvenil argentino.

El rugby mendocino tendrá una representación de peso en la próxima cita del seleccionado juvenil argentino. La nómina definitiva de Los Pumitas para el Mundial juvenil que se disputará en Georgia incluye a tres jugadores formados en clubes de la provincia.

El certamen reunirá a los mejores combinados sub 20 del planeta entre el 27 de junio y el 18 de julio, con sedes en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi. En total serán 30 los convocados para defender la camiseta nacional en un torneo que viene siendo, año tras año, una vidriera privilegiada para los talentos que aspiran a dar el salto al seleccionado mayor.

Los tres jugadores que llenan de orgullo a la provincia son Bautista Salinas Mallea y Federico Serpa, ambos surgidos de Los Tordos, y Laureano Valle, jugador de Mendoza Rugby Club.

A la hora de repasar el reparto de convocados por uniones, la URBA se lleva la pulseada con holgura: aporta 12 nombres al plantel de Los Pumitas, prácticamente la columna vertebral del equipo. Esa supremacía numérica refleja el volumen de jugadores que mueve el rugby porteño y bonaerense.

Por detrás aparece un grupo de uniones con tres representantes cada una. Además de Cuyo, esa cifra la comparten la Unión Cordobesa, la Entrerriana, la de Rosario y la de Tucumán, lo que habla de un seleccionado federal y repartido a lo largo del territorio nacional.