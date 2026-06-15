Con 3 mendocinos entre los convocados, se conoció la lista de Los Pumitas para el Mundial juvenil de Georgia
El rugby mendocino tendrá una representación de peso en la próxima cita del seleccionado juvenil argentino.
El rugby mendocino tendrá una representación de peso en la próxima cita del seleccionado juvenil argentino. La nómina definitiva de Los Pumitas para el Mundial juvenil que se disputará en Georgia incluye a tres jugadores formados en clubes de la provincia.
El certamen reunirá a los mejores combinados sub 20 del planeta entre el 27 de junio y el 18 de julio, con sedes en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi. En total serán 30 los convocados para defender la camiseta nacional en un torneo que viene siendo, año tras año, una vidriera privilegiada para los talentos que aspiran a dar el salto al seleccionado mayor.
Los tres jugadores que llenan de orgullo a la provincia son Bautista Salinas Mallea y Federico Serpa, ambos surgidos de Los Tordos, y Laureano Valle, jugador de Mendoza Rugby Club.
A la hora de repasar el reparto de convocados por uniones, la URBA se lleva la pulseada con holgura: aporta 12 nombres al plantel de Los Pumitas, prácticamente la columna vertebral del equipo. Esa supremacía numérica refleja el volumen de jugadores que mueve el rugby porteño y bonaerense.
Por detrás aparece un grupo de uniones con tres representantes cada una. Además de Cuyo, esa cifra la comparten la Unión Cordobesa, la Entrerriana, la de Rosario y la de Tucumán, lo que habla de un seleccionado federal y repartido a lo largo del territorio nacional.
La lista completa de convocados
- URBA (12): Jeremy Annand (Belgrano Athletic), Nicolás Cambiasso (Buenos Aires), Fabrizio Cebron (Regatas Bella Vista), Ramón Fernández (Hindú), Felipe Hygonenq (Alumni), Benjamín Ledesma Arocena (Sic), Joaquín Pascual Viale (Alumni), Bautista Quiroga Miguens (Cuba), Valentino Reggiardo (Deportiva Francesa), Tiziano Rocha (Alumni), Pascal Senillosa (Hindú), Jerónimo Sorondo (Belgrano Athletic)
- Unión Cordobesa de Rugby (3): Luciano Avaca (Tala R.c), Manuel Giannantonio (Tala R.c), Federico Torre (Córdoba Athletic)
- Unión Entrerriana de Rugby (3): Basilio Cañas (CAE), Bautista Lescano (CAE), Franco Marizza (Paraná Rowing)
- Unión de Rugby de Cuyo (3): Bautista Salinas Mallea (Los Tordos R.c), Federico Serpa (Los Tordos R.c), Laureano Valle (Mendoza R.c)
- Unión de Rugby de Rosario (3): Federico Narváez (Atlético del Rosario), Benjamín Ordiz (Los Caranchos), Juan Preumayr (Jockey Club de Rosario)
- Unión de Rugby de Tucumán (3): Tomás Dande (Huirapuca R.c), Benjamín Farias Cerioni (Universitario R.c), Simón Pfister (Tucumán R.c)
- Unión de Rugby de Salta (1): Pedro Coll (Tigres R.c)
- Unión Sanjuanina de Rugby (1): Manuel Cuneo Camargo (San Juan R.c)
- Unión Santafesina de Rugby (1): Bautista Benavides (Santa Fe R.c)