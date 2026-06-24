Qué cursos y talleres ofrece PAMI en Mendoza y cómo inscribirse gratis

El PAMI habilitó una nueva etapa de cursos y talleres gratuitos para jubilados y pensionados, con inscripción abierta para diversas actividades.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) impulsa una amplia oferta de cursos y talleres gratuitos destinados a jubilados y pensionados, con actividades que buscan estimular la participación, el aprendizaje y el bienestar integral.

Buscar la oferta de cursos es un proceso simple. El afiliado debe ingresar al sitio oficial de PAMI, dirigirse a la sección “Servicios” y luego al apartado “Actividades y Programas Preventivos”. Allí podrá acceder a la opción de cursos y talleres, donde es posible filtrar por provincia, departamento o Centro de Jubilados para encontrar las propuestas disponibles.

Estos talleres son gratuitos y, para inscribirse, solo se requiere presentar el DNI, el último recibo de haberes y la credencial de afiliación. En el caso de las actividades físicas, también será necesario contar con un apto médico.

En Mendoza hay opciones como gimnasia, computación, arte y danza. Shutterstock Talleres en Mendoza Para acceder a los talleres en Mendoza, el afiliado debe seleccionar la provincia en el buscador y luego el departamento de interés. De esta manera, se desplegarán las distintas propuestas disponibles. Por ejemplo, en Capital se ofrecen actividades como gimnasia, caminatas, computación y nuevas tecnologías, memoria, teatro, entre otras.