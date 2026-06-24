El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre: cuánto tiempo se quedaría en el país

Los rumores en la Santa Sede se intensifican y alimentan la expectativa por una visita de León XIV a la Argentina.

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina en noviembre suma cada vez más indicios desde el propio Vaticano. Si bien la Santa Sede todavía no oficializó una escala en el país, el obispo castrense argentino Santiago Olivera aseguró que, puertas adentro, el viaje es considerado prácticamente un hecho y que los rumores sobre la gira latinoamericana son cada vez más firmes.

EFE Olivera se encuentra en Roma y este miércoles tuvo la oportunidad de saludar al Pontífice tras la audiencia general, junto a una delegación de veinte militares argentinos que integran la misión de paz de la ONU en Chipre. Durante el breve encuentro, le transmitió a León XIV el deseo de los argentinos de recibirlo en el país.

"Fue un saludo breve pero cargado de simbolismo", relató el obispo al diario La Nación. Según expresó, al mencionarle las expectativas que genera una eventual visita por su parte a la Argentina, el Papa respondió con una frase escueta y una sonrisa sugestiva: "Veremos".

Cuántos días visitaría la Argentina León XIV De acuerdo con las versiones que circulan en la Santa Sede, León XIV permanecería alrededor de diez días en Perú, luego viajaría a la Argentina durante tres jornadas y completaría la gira con una visita de un día y medio a Uruguay. Aunque aún falta la confirmación oficial del Vaticano, el entusiasmo crece entre los obispos argentinos, que interpretan los movimientos y señales de las últimas semanas como una muestra de que el viaje está cada vez más cerca.