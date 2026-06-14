En el centenario de su fallecimiento: se termina la obra cumbre de Gaudí, el arquitecto de Dios

La nueva Torre de Jesucristo fue inaugurada en Barcelona durante el centenario de la muerte del arquitecto catalán.

Con la bendición de la nueva Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, Barcelona vivió esta semana uno de los momentos más trascendentes de su historia cultural y religiosa. La ceremonia, encabezada por el papa León XIV, coincidió con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y marcó la culminación de la aguja central del templo, concebida por el arquitecto como el eje espiritual de una obra destinada a unir arte, fe y naturaleza.

La nueva torre —de 172,5 metros de altura— convierte a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo. Coronada por una cruz luminosa de cuatro brazos, visible desde buena parte de Barcelona, representa el símbolo definitivo de un proyecto iniciado en 1882 y todavía en construcción. El acto concluyó con un espectáculo de luces, música y drones que proyectó el rostro de Gaudí sobre el cielo catalán, en una imagen que buscó sintetizar un siglo de admiración mundial por su obra (video).

Casa Milà (La Pedrera), una de las obras más famosas de Antoni Gaudí en Barcelona. Casa Milà (La Pedrera), una de las obras más famosas de Antoni Gaudí en Barcelona. CMP Gaudí, nacido en Reus en 1852, fue la figura más singular del modernismo catalán. Arquitecto profundamente religioso y de imaginación revolucionaria, transformó la arquitectura en una experiencia casi orgánica: columnas como árboles, fachadas ondulantes, torres inspiradas en montañas y una utilización inédita de la luz natural.

La Sagrada Familia estalla en luz, mirá el video Basílica "Sagrada Familia" Barcelona El rostro de Gaudí sobre el cielo catalán Obras como Parque Güell, Casa Batlló y Casa Milà lo convirtieron en uno de los creadores más influyentes del siglo XX. Pero fue la Sagrada Familia el proyecto que absorbió sus últimos cuarenta años de vida y donde volcó una concepción espiritual total de la arquitectura.

casa-batllo-trencadis-main-facade-©-f-delventhal Casa Batlló Gentileza El arquitecto murió en 1926, atropellado por un tranvía y confundido inicialmente con un mendigo debido a su aspecto austero. Está enterrado precisamente en la cripta del templo que imaginó como una “Biblia de piedra”, capaz de transmitir el mensaje cristiano a través de las formas y de la luz. Antes de la ceremonia de inauguración, el papa descendió a esa cripta para rezar ante su tumba y rendir homenaje al llamado “arquitecto de Dios”.