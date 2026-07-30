Por qué las construcciones en el piedemonte son lo más riesgoso para la seguridad hídrica de Mendoza

En medio de un encuentro internacional pensado para mostrar obras, financiamiento y cooperación técnica, dos de los funcionarios con mayor peso operativo en la gestión del riesgo hídrico de Mendoza torcieron el eje del relato oficial. Ni la Subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui, ni el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, hablaron de obra pública como la solución. Hablaron de dónde y cómo se construye, y de qué pasa cuando nadie lo ordena a tiempo.

"Irónicamente yo voy a decir que las obras no son las más importantes en este sentido y en esta temática", dijo Badui frente a los periodistas, en un desvío inesperado respecto del tono del evento que ella misma integraba. La funcionaria fue más allá: sostuvo que "la infraestructura es una parte, las soluciones basadas en la naturaleza es otra parte, pero la gobernanza y los procesos de territorialización son los fundamentales para el tema de la seguridad hídrica en Mendoza", sentenció.

Consultada sobre el estado de la provincia frente al riesgo aluvional, Badui fue todavía más directa acerca del pasado: "En Mendoza se trasladan hoy un montón de consecuencias que vienen producto de acciones o inacciones, tanto desde el ámbito público como privado", explicó. Es, en los hechos, una admisión de que parte del riesgo que hoy enfrenta la provincia no es producto del clima ni de la mala suerte, sino de decisiones que no se tomaron o que se tomaron mal durante años, con responsabilidad compartida entre el Estado y los desarrollos privados.

Las obras como complemento de una buena gobernanza Cuando se le pidió que precisara el diagnóstico, Badui volvió sobre la misma idea: "La gobernanza territorial, el ordenamiento territorial es clave para la resiliencia hídrica. La infraestructura, por supuesto, es un elemento que acompaña, pero no el principal", remarcó. Y definió el problema de la siguiente manera: "La obra viene a ser un medio para estos procesos que son compartidos de un recurso fundamental y de un territorio árido que no tolera ni permite la fragmentación de acciones", explicó.

Badui nombró el piedemonte mendocino como el territorio bajo la lupa, pero no precisó qué zonas están hoy en infracción, qué loteos avanzaron sin los controles adecuados o qué tramo de esa "fragmentación" corresponde a la gestión provincial y cuál a los municipios o a privados. La funcionaria puso el diagnóstico sobre la mesa; los nombres propios, las zonas y las responsabilidades puntuales quedaron pendientes.