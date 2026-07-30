WhatsApp suma videollamadas en su versión web: cómo funcionan y qué mejoras trae la nueva función

La plataforma de mensajería WhatsApp dio un paso clave en su evolución y anunció la llegada de las videollamadas y llamadas de voz a su versión web, una función muy esperada por los usuarios que hasta ahora solo estaba disponible en celulares y aplicaciones de escritorio.

Con esta actualización, quienes utilicen WhatsApp Web podrán comunicarse directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar programas adicionales ni recurrir al teléfono para iniciar una videollamada.

Hasta el momento, las videollamadas estaban limitadas a las aplicaciones móviles y a las versiones nativas para computadora. Con este cambio, la empresa propiedad de Meta traslada una de sus herramientas más utilizadas al entorno web, ampliando las opciones de conectividad para los usuarios.

La incorporación se da de manera progresiva y busca equiparar la experiencia entre dispositivos, permitiendo trabajar o comunicarse desde cualquier equipo con acceso a internet.

Para acceder a la función, los usuarios deben ingresar a WhatsApp Web desde su navegador habitual y vincular su cuenta mediante el código QR, como se hace habitualmente. Una vez dentro de un chat, aparecerán los íconos de llamada de voz y videollamada para iniciar la comunicación.

El sistema funciona de manera similar al de la app móvil, por lo que no requiere configuraciones complejas y mantiene la interfaz conocida.

La llegada de las videollamadas a la web no viene sola. Según se anticipa, la actualización incorpora mejoras pensadas tanto para el uso cotidiano como para entornos laborales o educativos:

Posibilidad de compartir pantalla durante la llamada

Mejoras en la calidad de video

Herramientas para reuniones virtuales, como salas de espera

Funciones de cancelación de ruido para optimizar el audio

Transferencia de llamadas entre dispositivos

Estas herramientas apuntan a competir con plataformas de videollamadas tradicionales y consolidar a WhatsApp como un servicio integral de comunicación.

Con esta novedad, WhatsApp continúa ampliando sus capacidades más allá de la mensajería instantánea. La integración de llamadas y videollamadas en la web refuerza su posicionamiento como una plataforma versátil, adaptada tanto a la comunicación personal como al trabajo remoto.