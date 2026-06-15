El Mundial 2026, mucho más que fútbol: la oportunidad de fortalecer una familia
Inspirado por el mensaje del Papa León XIV, el Mundial 2026 invita a redescubrir el valor de la familia, el encuentro y la fraternidad.
Mientras el mundo vuelve a detenerse frente a una pelota, millones de familias se preparan para compartir una experiencia que trasciende lo deportivo. El Mundial 2026 es, sin duda, una de las pocas celebraciones globales capaces de reunir a personas de culturas, idiomas e historias distintas alrededor de una emoción compartida. Sin embargo, su valor más profundo no reside únicamente en los estadios ni en los resultados, sino en aquello que ocurre dentro de los hogares.
En el mes del inicio de la Copa del Mundo, el papa León XIV dirige la mirada hacia el significado humano y social del deporte. En su intención de oración para junio de 2026, difundida por la Red Mundial de Oración del Papa, invita a rezar para que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas. Al mismo tiempo, destaca sus valores intrínsecos: el respeto, la solidaridad y el espíritu de superación. Precisamente, lo define como una "escuela de fraternidad": un espacio donde se aprende a convivir y a caminar juntos.
No es casual que el Santo Padre advierta que, en una época donde el individualismo desplaza al nosotros, el deporte enseña el valor de la colaboración. Con todo, esa misma lección es abrazada por una institución que la transmite mucho antes que cualquier club, selección o campeonato. Esa institución es la familia.
La familia es el primer equipo de la vida
En ese espacio aprendemos que el otro no es un rival, sino alguien cuya existencia enriquece la propia. Allí descubrimos que convivir exige paciencia, respeto y capacidad de renuncia. Y en ese ámbito comprendemos que el amor consiste en construir algo en común. Las virtudes que admiramos en los grandes equipos deportivos suelen tener su origen en aprendizajes familiares previos. El respeto por las reglas, la disciplina, la capacidad de esfuerzo, la humildad ante la derrota y la generosidad en la victoria no nacen espontáneamente: se cultivan en la vida cotidiana, especialmente en el hogar.
El otro no es un rival
Más allá de la competencia, el Mundial 2026 ofrece una oportunidad privilegiada para fortalecer vínculos. No son pocos los recuerdos que atraviesan generaciones enteras asociados a un torneo. Padres e hijos viendo juntos un partido. Abuelos relatando historias de otras ediciones. Nietos escuchando anécdotas que mezclan fútbol, memoria e identidad. Familias enteras reuniéndose para compartir una tarde que, en apariencia, gira alrededor de noventa minutos, pero que en realidad ofrece algo mucho más valioso: la experiencia genuina del encuentro.
Una competencia de esta magnitud despierta sentimientos de pertenencia capaces de trascender las diferencias y anima a hablar un lenguaje universal. En el ámbito familiar, ese lenguaje se expresa a través de los gestos cotidianos, del cuidado mutuo, de la presencia, de la escucha activa y del afecto. Es un lenguaje que precede a las palabras y que permite construir vínculos duraderos. Donde este lenguaje se fortalece, crece también la capacidad de diálogo; y donde existe verdadero diálogo, se reducen las posibilidades de violencia y exclusión.
Cuando observamos a un equipo que juega unido, que se esfuerza por un objetivo común y que celebra colectivamente sus logros, encontramos una imagen que remite inevitablemente a las mejores experiencias familiares. Tanto en una como en el otro, las personas descubren que la plenitud no se alcanza en soledad. Quizás esa sea la invitación más profunda que nos deja este Mundial: no se trata solamente de acompañar a una selección ni de aguardar un resultado. Se trata de aprovechar una experiencia colectiva para redescubrir aquello que nos une. Que el torneo sea motivo de encuentro entre padres e hijos. Que genere conversaciones entre abuelos y nietos. Que fortalezca amistades y abra espacios de diálogo. Que nos recuerde que ninguna comunidad humana se sostiene sin vínculos sólidos. Y que nos permita reconocer que la primera escuela donde aprendemos a jugar en equipo sigue siendo el hogar.
Porque cuando una familia aprende a vivir la fraternidad, contribuye silenciosamente a construir la paz. Y cuando el deporte ayuda a fortalecer ese lazo, se convierte verdaderamente en lo que propone el papa León XIV: un instrumento de encuentro, de diálogo y de esperanza para nuestro tiempo.
* María Alejandra Weibel. Docente de la licenciatura en Orientación Familiar de la Universidad Austral.