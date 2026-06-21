¿Viene León XIV? Mapa y detalles del recorrido que haría en la Argentina

Luego de que el papa León XIV anunciara su próximo viaje al Perú en noviembre de este año, crece la expectativa de que el Sumo Pontífice pise suelo argentino. Sin embargo, la Iglesia Argentina todavía aguarda la confirmación oficial por parte del Vaticano.

Los posibles escenarios que se evalúan a la espera de la definición de la Santa Sede serían Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, sumado a una posible celebración multitudinaria en el estadio Monumental de River Plate.

La posibilidad de que el Sumo Pontífice viaje al país comenzó a cobrar fuerza en las últimas semanas, aunque desde la Iglesia argentina mantienen cautela. El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, aseguró que hasta el momento no recibieron ninguna comunicación oficial por parte de la Santa Sede.

“Todavía no nos llegó ninguna información oficial. Ojalá pronto tengamos alguna confirmación”, expresó Colombo al ser consultado sobre las versiones que circulan en torno a una posible gira papal por Sudamérica.

De concretarse, se trataría de un acontecimiento histórico ya que la última visita de un Papa a la Argentina ocurrió en 1987, cuando Juan Pablo II encabezó multitudinarias celebraciones religiosas. Antes había visitado el país en 1982, en un contexto marcado por la Guerra de Malvinas.

El Monumental, una de las opciones para una misa masiva

Ante la posibilidad de una convocatoria multitudinaria, River Plate ya puso a disposición el estadio Monumental para una eventual misa encabezada por León XIV. La propuesta fue enviada al Vaticano mediante una carta formal, aunque por ahora no hubo una respuesta oficial.

La alternativa ganó fuerza luego de los recientes encuentros masivos que el Papa encabezó en España, donde reunió a miles de fieles en estadios de gran capacidad. En la Iglesia destacan que este tipo de escenarios facilitan la organización y permiten recibir a una enorme cantidad de personas.

Los destinos que aparecen en el radar de León XIV

Aunque todavía no comenzó la planificación formal del viaje, Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero son algunas de las ciudades que aparecen mencionadas como posibles escalas. También se analiza la posibilidad de incluir una actividad en la Patagonia.

Desde el Episcopado remarcaron que, en caso de concretarse, la visita tendrá un carácter exclusivamente pastoral. Además, recordaron que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como el Gobierno nacional ya realizaron invitaciones formales para que León XIV visite el país.

Mientras el Vaticano define su agenda, la expectativa crece por un viaje que podría convertirse en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años en la Argentina.