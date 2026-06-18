"Viene en noviembre": el Gobierno ratifica que el Papa León XIV visitará Argentina

El Gobierno nacional sostiene que está "confirmado" el viaje del Papa León XIV a la Argentina durante noviembre y precisan que solo restan detalles de su visita, que "será comunicado por el Vaticano".

La afirmación de la Casa Rosada ocurre horas después de que el presidente de Perú, José María Balcázar, ratificara públicamente que el sumo pontífice incluirá su país durante su gira sudamericana , que también incluirá Uruguay, en la primera quincena de noviembre de 2026. El anuncio se formalizó luego de mantener un extenso encuentro bilateral de casi dos horas en la Ciudad del Vaticano.

Los libertarios afirman que "es un hecho que viene en noviembre" y que las ciudades que asistirá el sucesor del Papa Francisco "es algo que se comunicará desde la Santa Sede".

A mediados de mayo, el canciller, Pablo Quirno, había escrito un sugestivo mensaje tras una reunión con el presidente Javier Milei , aludiendo a una "buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino" para la cual restaba únicamente coordinar el calendario.

Aquella manifestación se acopló a las gestiones iniciadas en febrero en Roma, oportunidad en la cual la diplomacia argentina entregó una carta formal de invitación firmada por Milei.

"La gestión del canciller permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina", sumó el mandatario posteriormente a ese encuentro.

En sintonía con este despliegue, las autoridades de las Relaciones Exteriores de Uruguay también admitieron la existencia de intensas labores dirigidas a acoplar la presencia de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Montevideo durante el mismo mes.

Hasta la fecha, el Palacio Apostólico no ha remitido la notificación formal a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), documento encargado de convalidar institucionalmente la organización del evento religioso junto al Gobierno de la Nación.