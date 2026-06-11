Show de luces y fuegos artificiales: así fue la ceremonia de bendición de la Sagrada Familia

Tras la bendición del papa León XIV, se llevó a cabo un espectáculo de luces y drones que iluminó la fachada de la Sagrada Familia y proyectó en el cielo el rostro de su creador, Antoni Gaudí.

El miércoles, el papa León XIV bendijo la Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona.

El miércoles 10 de junio se cumplieron 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, el arquitecto catalán que diseñó la basílica de la Sagrada Familia. En coincidencia con la especial efeméride, se llevó a cabo una ceremonia en la que el papa León XIV bendijo la Torre de Jesucristo, la última torre que faltaba bendecir.

Durante la ceremonia, el pontífice utilizó agua bendita y un hisopo sobre la torre más alta del templo. Estuvo acompañado por los reyes de España, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

En su discurso frente a miles de personas reunidas en el exterior de la basílica, el papa calificó a Gaudí como el “arquitecto de Dios” y dedicó un recuerdo a quienes contribuyeron a la construcción de la basílica, describiéndola como un espacio para la paz y el consuelo.

Así fue el espectáculo de luces en la basílica de la Sagrada Familia Así fue la ceremonia de la bendición de la Sagrada Familia 1 Tras la bendición, se desarrolló un increíble espectáculo de luces. Un coro de niños portando lámparas salió del interior del templo mientras se encendían progresivamente las distintas partes de la fachada del Nacimiento y del resto de la basílica. La iluminación contó con la participación de los 4.000 asistentes en el exterior, que portaban lámparas intermitentes.

El momento culminante del espectáculo proyectó el rostro de Antoni Gaudí en el cielo mediante drones. La imagen giró mirando hacia la cruz que corona la torre, con una altura de 172,5 metros, antes de desaparecer para dar paso a una frase del arquitecto en catalán: “Primero el amor, después la técnica”.