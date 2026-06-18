El papa León XIV viajará a Perú en noviembre: su agenda por Latinoamérica que podría incluir Argentina

El presidente Javier Milei invitó formalmente al papa León XIV en febrero y las últimas informaciones aumentan los rumores.

El presidente de Perú, José María Balcázar Zelada, visitó al papa León XIV en una audiencia en el Vaticano este jueves y confirmó que el Sumo Pontífice viajará al país sudamericano en la primera quincena de noviembre.

Frente a dicho anuncio, confirmado por la prensa presente en la ciudad romana, crecen las expectitavas por la visita del papa a la Argentina.

De hecho, los rumores comenzaron a surgir en mayo, cuando la Iglesia Católica de Montevideo ratificó la llegada del Santo Padre a Uruguay, también en noviembre. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país dijo que el viaje se enmarca en una gira más amplia por el continente.

Qué se sabe hasta ahora de la visita del papa León XVI a la Argentina El presidente Javier Milei invitó formalmente al papa en febrero mediante una misiva enviada desde la Cancillería. Al mes siguiente, Pablo Quirno, quien encabeza dicha cartera, publicó un posteo en su cuenta de X dando a entender que la visita se habría concretado.

"Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…! Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC", escribió. El posteo fue reposteado por el presidente.