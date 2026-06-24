Los exorbitantes kilos de yerba que la Selección Argentina llevó al Mundial 2026.

La Selección Argentina no escatimó con los kilos de yerba para tomar mate durante la previa, la concentración y toda la estadía en el Mundial 2026.

Al parecer, la Selección Argentina no se mueve a ningún lugar sin el mate. La novedad no es esa, sino la cantidad con la que se mueven los jugadores para que esta famosa bebida no falte. Según contó Marito, histórico utilero oficial del plantel, el equipo llevó al Mundial más de 500 kilos de yerba, con el objetivo de que no falte durante la previa, la concentración y toda la estadía.

La cifra no es apenas una cuestión logística. Es una muestra concreta del lugar que ocupa el mate en la rutina diaria de los jugadores. De acuerdo con Marito, el 98% del plantel argentino elige la misma yerba a la hora del mate: Baldo. Entre quienes forman parte de este ritual cotidiano aparecen referentes del equipo campeón del mundo como Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y otros protagonistas de una generación que convirtió al mate en parte inseparable de su día a día.

“Para nosotros es un orgullo enorme que Baldo forme parte de la rutina diaria de tantos jugadores de la Selección Argentina y de todo nuestro fútbol profesional. Ver los maletines de todos ellos, pero especialmente el del 10; ver que Marito lo abra y que ahí esté Baldo lista para viajar con la Selección a Estados Unidos, es un honor difícil de explicar y que no tiene parangón", comentó Rodrigo Durán, Director de Baldo Argentina.

Y añadió: "El mate acompaña momentos muy importantes: la concentración, los viajes, los descansos y la convivencia del grupo. Que el plantel lleve más de 500 kilos de Baldo al Mundial muestra hasta qué punto la marca ya es parte de ese ritual cotidiano”.