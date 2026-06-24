Especialistas en higiene recomiendan lavar las sábanas con frecuencia para evitar la acumulación de sudor, células muertas y ácaros.

Las sábanas forman parte de los elementos del hogar que están en contacto directo con el cuerpo durante varias horas al día. Aunque muchas personas postergan su lavado, especialistas en higiene coinciden en que mantenerlas limpias es importante para favorecer un descanso saludable y reducir la acumulación de suciedad.

Durante la noche, el cuerpo libera sudor, aceites naturales y células muertas de la piel. Estos residuos se depositan en la ropa de cama y pueden convertirse en una fuente de alimento para los ácaros del polvo, organismos microscópicos presentes en la mayoría de los hogares.

La recomendación más extendida entre expertos es lavar las sábanas una vez por semana. Esta frecuencia ayuda a eliminar restos de sudor, polvo y otros elementos que se acumulan con el uso cotidiano. En personas con alergias, asma o piel sensible, puede ser conveniente mantener este hábito de manera estricta.

Cada cuánto hay que lavar las sábanas, según especialistas en higiene Existen casos en los que hay que lavar más seguido las sábanas Sin embargo, existen situaciones en las que conviene aumentar la frecuencia de lavado. Por ejemplo, durante los meses de calor, cuando se transpira más, o si una persona duerme con mascotas, está enferma o suele comer en la cama. En esos casos, cambiar las sábanas cada pocos días puede resultar una medida adecuada.

La temperatura del lavado también es importante. Siempre que las instrucciones de la etiqueta lo permitan, utilizar agua tibia o caliente ayuda a eliminar mejor los microorganismos y los ácaros. Además, es recomendable asegurarse de que las prendas queden completamente secas antes de volver a usarlas.