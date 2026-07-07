Mercado Libre remata este Xiaomi que es una bomba: características y precio

Mercado Libre ofrece un importante descuento en el Xiaomi Redmi 15C de 256 GB. Conoce sus principales características y por qué destaca.

Mercado Libre lanzó una nueva oferta imperdible. Ahora, es el turno del Xiaomi Redmi 15C con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en color verde menta. El equipo aparece con descuento dentro de las promociones de la plataforma, una oportunidad para quienes buscan renovar el celular sin gastar de más.

El Redmi 15C pertenece a la gama de entrada de Xiaomi, pero ofrece características que suelen encontrarse en modelos más costosos. Cuenta con una pantalla de 6,9 pulgadas, conectividad 4G, compatibilidad con Dual SIM y llega con el sistema operativo Xiaomi HyperOS. Además, dispone de una memoria interna de 256 GB, que puede almacenar miles de fotos, videos y aplicaciones.

Otro de sus puntos fuertes es la cámara principal de 50 megapíxeles, pensada para obtener imágenes con buen nivel de detalle en condiciones de buena iluminación. También incorpora funciones de inteligencia artificial para mejorar las fotografías y una cámara frontal destinada a selfies y videollamadas.

Cómo es el teléfono celular que liquida Mercado Libre En cuanto al rendimiento, el teléfono ofrece 8 GB de RAM, una cifra que incluye memoria física y expansión de RAM según la configuración del sistema. Esto permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo con mayor fluidez en tareas cotidianas como navegar por internet, usar redes sociales o reproducir contenido multimedia.

La autonomía también es uno de sus atractivos. El Redmi 15C incorpora una batería de 6.000 mAh, capaz de ofrecer una larga duración con un uso normal, y es compatible con carga rápida de 33 W. Estas características lo convierten en una opción interesante para quienes necesitan un dispositivo que llegue al final del día sin problemas.