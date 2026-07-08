Crumble de frutos rojos con avena: cuando las recetas de cocina nos llenan de pura felicidad
Descubre el placer en cada bocado con este crumble de frutos rojos y avena, una receta de cocina que te encantará.
El crumble de frutos rojos con avena es una de las recetas más reconfortantes para disfrutar de un postre casero con una combinación perfecta de texturas. La acidez natural de los frutos rojos se equilibra con una cobertura crocante de avena logrando un sabor irresistible y muy fácil de preparar. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, este clásico se destaca por su sencillez y por permitir aprovechar frutas frescas o congeladas durante todo el año. ¡No tenés excusas! prepará este crumble dorado, crujiente y con un relleno jugoso súper fácil, que se deshace en cada cucharada.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Repostería
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 400 gr de frutos rojos (frutillas, arándanos, frambuesas y moras)
- 2 cucharadas de azúcar mascabo
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de almidón de maíz
- 120 gr de avena en hojuelas
- 100 gr de harina 0000
- 80 g de azúcar mascabo
- 100 gr de manteca fría
- 1 cucharadita de canela
- 1 pizca de sal
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C.
- Mezclá los frutos rojos con el azúcar mascabo, el jugo de limón, la vainilla y el almidón de maíz. Colocá la preparación en una fuente para horno.
- En otro bowl uní la avena, la harina, el azúcar mascabo, la canela y la sal.
- Agregá la manteca fría cortada en cubos y desmenuzala con las manos hasta obtener una mezcla arenosa con pequeños grumos.
- Distribuí el crumble sobre los frutos rojos sin presionarlo.
- Horneá durante 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el relleno burbujee por los bordes.
- Dejá reposar unos minutos antes de servir.