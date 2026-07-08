Los dos lugares estratégicos donde debés colocar la lámpara de sal para atraer buenas energías según el Feng Shui

Las lámparas de sal del Himalaya se convirtieron en uno de los accesorios de decoración más codiciados por su capacidad para crear ambientes cálidos y reducir el estrés.

Las lámparas de sal del Himalaya son bloques de sal natural tallados a mano que contienen una pequeña bombilla en su interior. Al encenderse, emiten una luz ámbar suave y cálida, ideal para crear ambientes relajantes y reducir el estrés.

Este accesorio para el hogar ha ganado popularidad porque purifica el aire. La sal atrae la humedad del ambiente y el calor de la lámpara evapora esta agua, un proceso que supuestamente libera iones negativos capaces de neutralizar partículas como polvo, alérgenos y bacterias.

También se cree que los iones negativos contrarrestan la radiación electromagnética emitida por dispositivos electrónicos (como celulares o computadoras).

Las lámparas de sal son beneficiosas para la salud. The Himalayan Trading Co. Los cuidados para la lámpara de sal Por otro lado, requiere de ciertos cuidados para garantizar su durabilidad. En primer lugar, es fundamental mantener la lámpara encendida la mayor cantidad de tiempo posible para que el calor evapore la humedad. Y dado que absorben agua, no deben lavarse ni sumergirse; para quitar el polvo, simplemente se debe utilizar un paño seco o ligeramente húmedo.