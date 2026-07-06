Según el Feng Shui, este es el lugar ideal para ubicar un frasco con romero para atraer suerte

El romero es reconocido en el ámbito gastronómico por sus cualidades aromáticas, pero su valor trasciende la cocina. Desde la antigüedad, a esta planta perenne se le adjudican propiedades vinculadas a la protección espiritual y la purificación de los ambientes.

En sintonía con esto, el Feng Shui sugiere utilizarlo dentro de un recipiente transparente y situarlo en un punto estratégico de la vivienda con el fin de propiciar la fortuna.

Según los preceptos de esta disciplina oriental, el romero actúa como un catalizador que limpia las vibraciones del entorno, promueve la lucidez mental y estimula el flujo de las energías benéficas en el hogar.

Para el Feng Shui, el espacio perfecto para colocar un frasco con ramas de romero es el centro de la mesa del comedor. Este sector del hogar posee un gran misticismo, ya que simboliza la cohesión de la familia, la prosperidad material y el bienestar colectivo de los habitantes.

Para el Feng Shui, el romero atrae la buena suerte. Foto: Pexels

Introducir las ramas en un envase de vidrio con agua limpia y posicionarlo en este mobiliario ayuda a estabilizar las corrientes energéticas, consolidar las relaciones afectivas entre los miembros de la casa y atraer nuevas ventajas o proyectos benéficos.

De manera adicional, su fragancia característica y su estética natural aportan frescura y armonizan la decoración del lugar.

Se aconseja usar un frasco de vidrio completamente limpio y transparente. Introducir entre tres y cuatro ramificaciones de romero fresco. Luego verter una cantidad moderada de agua para mantener las ramas y colocar el adorno en la parte central de la mesa principal.

Para maximizar el impacto simbólico de este ritual, los expertos en la materia aconsejan mantener el frasco en una ubicación fija, evitando los traslados frecuentes.