Netflix: si te gustó Te encontraré, tienes que ver la miniserie de Harlan Coben que te atrapará hasta el final

Netflix tiene en su catálogo un thriller psicológico de ocho episodios que te atrapará con sus conspiraciones y giros inesperados.

Netflix tiene en su catálogo una miniserie de ocho episodios que entrelaza conspiraciones militares, dramas familiares y giros de guión inesperados. Engaños es un thriller de suspenso psicológico que lleva el sello de Harlan Coben con una densa trama.

Netflix: una serie que atrapa “La exsoldado Maya ve la figura de su esposo asesinado en el video de la cámara oculta de su hija. Así empieza a desentrañar una conspiración letal”, resume la plataforma de streaming.

La historia en la serie sigue los pasos de Maya Stern (interpretada por Michelle Keegan), una exsoldado que intenta reconstruir su vida tras el violento asesinato de su esposo, Joe (Richard Armitage). El verdadero conflicto estalla cuando, al revisar las grabaciones de la cámara de seguridad instalada en la habitación de su pequeña hija, Maya ve una secuencia imposible: un hombre interactúa con la niña y, al mirar a la lente, resulta ser su marido supuestamente fallecido.

Este descubrimiento dispara una investigación personal desesperada por parte de la protagonista, quien se obsesiona con descubrir si su esposo realmente fingió su muerte y qué oscuras razones lo motivaron. Sin embargo, la narrativa no se limita a un solo misterio.

La serie que es una joya oculta en Netflix. En paralelo, la serie introduce a Abby y Daniel, los sobrinos de Maya, quienes intentan esclarecer el homicidio de su propia madre. A medida que avanzan los capítulos, ambas investigaciones comienzan a colisionar, sugiriendo que las tragedias de la familia están unidas por un hilo conductor mucho más peligroso de lo que parece.