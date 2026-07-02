La multipremiada película de crimen en Netflix que no podés dejar de ver

Ganadora de cuatro premios Oscar, es una película disponible en Netflix con una historia de crimen, tensión y actuaciones memorables.

Netflix continúa maravillando a sus suscriptores con el contenido de su catálogo. Entre su amplia oferta se encuentra Sin lugar para los débiles (No Country for Old Men), una producción de 2007 dirigida por Joel y Ethan Coen que se convirtió en uno de los títulos más destacados del cine contemporáneo.

La película está basada en la novela homónima del escritor Cormac McCarthy. Se trata de un thriller criminal con elementos de drama y suspenso que transcurre en la frontera entre Estados Unidos y México durante la década de 1980. Su duración es de 122 minutos.

NETFLIX La historia sigue a Llewelyn Moss, un cazador que encuentra por casualidad una escena vinculada a un negocio de drogas que terminó de forma violenta. Entre los restos descubre una gran suma de dinero y decide llevársela. Esa decisión desencadena una persecución que cambiará su vida para siempre.

Detrás de Moss aparece Anton Chigurh, un asesino implacable y enigmático que busca recuperar el dinero a cualquier costo. Mientras tanto, el sheriff Ed Tom Bell intenta comprender la creciente violencia que lo rodea y seguir el rastro de los acontecimientos antes de que sea demasiado tarde.

El reparto está encabezado por Tommy Lee Jones, Javier Bardem y Josh Brolin. También participan Woody Harrelson, Kelly Macdonald y Garret Dillahunt. La película recibió un gran reconocimiento. En la ceremonia de los Premios Oscar obtuvo cuatro estatuillas, incluidas Mejor Película, Mejor Director para los hermanos Coen, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Javier Bardem.