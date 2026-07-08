El truco simple para recuperar una lengua de suegra marchita

A veces alcanza con mirarla de cerca para notar que algo cambió. La lengua de suegra , esa planta que suele bancarse olvidos, poca agua y rincones difíciles, también puede empezar a perder firmeza. Hojas amarillas, puntas secas o tallos vencidos son señales de que necesita atención.

Aunque tiene fama de “indestructible”, no conviene confiarse. La sansevieria resiste bastante, pero no hace milagros: si el sustrato se empobrece, si recibe demasiada agua o si queda en un lugar poco adecuado, puede marchitarse. En esos casos, algunos jardineros recomiendan un preparado casero para darle un empujón y ayudarla a recuperar fuerza.

El método fue compartido por la experta colombiana de la cuenta Jardín de la Chita , donde suele publicar consejos prácticos para plantas de interior y exterior. La mezcla lleva ingredientes fáciles de conseguir: un litro de agua, un puñado de arroz, media cucharadita de bicarbonato de sodio y un chorrito de vinagre.

La preparación no se usa en el momento. Según explicó, lo ideal es dejar todos los ingredientes en reposo durante 24 horas para que el agua concentre parte de sus propiedades. Después, el líquido se pasa a una regadera y se aplica directamente sobre la tierra, alrededor de la planta. La clave está en no volcarlo sobre las hojas.

La frecuencia depende del estado de la planta. Si la lengua de suegra está muy debilitada, la recomendación es usar el preparado cada quince días hasta notar una mejora. Cuando aparecen hojas nuevas o la planta recupera firmeza, se puede espaciar la aplicación y repetirla una vez por mes. Si ya está sana, alcanza con hacerlo cada tres o cuatro meses.

Este punto es importante porque el exceso también puede jugar en contra. En ambientes cerrados o con poca ventilación, mojar las hojas puede favorecer la aparición de hongos o manchas oscuras. Por eso, más que empapar la planta, conviene regar con cuidado la base y dejar que el sustrato absorba el líquido sin encharcarse.

Otros cuidados que no hay que pasar por alto

Más allá del truco, hay errores comunes que pueden explicar por qué una lengua de suegra se viene abajo. El principal suele ser el exceso de riego. Esta planta tolera mejor la sequía que la tierra siempre húmeda, por lo que conviene esperar a que el sustrato se seque antes de volver a regar. Una maceta con buen drenaje también ayuda a evitar raíces podridas.

La luz es otro factor decisivo. Puede sobrevivir en espacios con poca iluminación, pero crece mejor con luz indirecta y brillante. Si tiene hojas blandas, amarillas o muy dañadas, lo mejor es retirarlas con una herramienta limpia para que la planta concentre energía en las partes sanas. Con algunos ajustes simples, muchas veces alcanza para que vuelva a verse firme y verde.