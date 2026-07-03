Lengua de suegra: cómo regarla en julio para que no se pudra

En muchas casas, la lengua de suegra parece una planta indestructible: crece derecha, ocupa poco espacio y tolera mejor que otras especies los olvidos de riego. Sin embargo, en julio esa resistencia puede jugar en contra si se la trata como en primavera o verano.

Durante los meses fríos, la sansevieria reduce su ritmo de crecimiento y necesita mucha menos agua. El problema aparece cuando se mantiene la misma frecuencia de riego que en épocas cálidas: el sustrato tarda más en secarse, la humedad se acumula y las raíces pueden empezar a pudrirse sin dar señales inmediatas.

La regla más importante para cuidar una lengua de suegra en julio es sencilla: no regar por calendario, sino por estado del sustrato. Antes de agregar agua, conviene introducir un dedo o un palito de madera en la tierra. Si sale húmedo o con restos adheridos, la planta todavía no necesita riego. Si sale seco, recién ahí se puede hidratar.

En ambientes fríos o con poca luz, el intervalo entre riegos puede extenderse bastante . En muchos casos, alcanza con regar cada tres o cuatro semanas, siempre que la maceta tenga buen drenaje y no quede agua acumulada en el plato. La sansevieria almacena líquido en sus hojas carnosas, por eso soporta mejor la sequía que el exceso de humedad.

Cuando llega el momento de regar, lo ideal es hacerlo de manera moderada y directa sobre el sustrato, sin mojar el centro de la planta. El agua debe atravesar la tierra y salir por los orificios de drenaje. Después, es clave retirar cualquier excedente del plato, porque las raíces no deben permanecer en contacto con agua estancada.

La lengua de suegra es una de las plantas más populares de interior.

También ayuda usar una maceta con agujeros y un sustrato liviano, aireado y de rápido drenaje. Si la tierra está muy compacta, retiene demasiada humedad y aumenta el riesgo de hongos o pudrición. En invierno, además, no conviene fertilizar ni estimular el crecimiento: la planta atraviesa una etapa más lenta y necesita estabilidad.

Las señales de alerta

Las hojas blandas, amarillentas o con manchas oscuras pueden indicar exceso de agua. Otra señal preocupante es el mal olor en la tierra, que suele aparecer cuando las raíces empiezan a deteriorarse. En esos casos, lo mejor es suspender el riego, revisar el estado del sustrato y, si hace falta, cambiar la planta a una mezcla más seca y drenante.

La ubicación también influye. La lengua de suegra puede vivir en interiores luminosos, pero en julio conviene alejarla de corrientes de aire frío, ventanas mal aisladas y fuentes directas de calefacción. El frío extremo frena aún más la absorción de agua, mientras que el calor seco de estufas o radiadores puede dañar las puntas de las hojas.

La clave está en observar antes de actuar. En invierno, una sansevieria saludable no necesita cuidados intensivos, sino prudencia: poco riego, buena luz indirecta, maceta con drenaje y sustrato seco entre una hidratación y otra. A veces, la mejor forma de cuidarla es justamente no apurarse con la regadera.