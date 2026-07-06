El truco para multiplicar la lengua de suegra en casa con una sola planta

Hay plantas que parecen hechas para quienes no tienen demasiado tiempo, paciencia o experiencia. La sansevieria, más conocida como lengua de suegra planta , entra en ese grupo privilegiado: resiste olvidos, tolera distintos ambientes y, además, puede reproducirse en casa sin grandes complicaciones si se respetan algunos pasos básicos.

Su fama no es casual. Esta suculenta de hojas firmes y verticales se adaptó a livings, oficinas, dormitorios y balcones reparados porque necesita pocos cuidados y conserva un aspecto ordenado durante todo el año. Pero su crecimiento lento suele generar una duda común: cómo multiplicarla sin dañar la planta madre ni perder los nuevos brotes en el intento.

La forma más confiable de obtener nuevas sansevierias es separar los hijuelos, esos pequeños brotes que nacen al costado de la planta principal y que muchas veces quedan ocultos bajo el sustrato. Cuando ya tienen buen tamaño, pueden retirarse con cuidado y pasar a otra maceta. Este método es el más seguro porque el nuevo ejemplar ya cuenta con parte de sus propias raíces y mantiene las características de la planta original.

Para hacerlo bien, conviene sacar la planta de la maceta sin tironear, limpiar apenas la zona de raíces y ubicar dónde se une el hijuelo con la planta madre. El corte debe hacerse con una herramienta afilada y desinfectada, siempre procurando que cada parte conserve raíces suficientes. Después, el nuevo brote se coloca en un sustrato liviano, con buen drenaje, y se evita regar en exceso durante los primeros días.

El otro método popular consiste en usar una hoja sana como esqueje. Para eso se corta una hoja firme en fragmentos y se respeta siempre la orientación original: la parte que estaba más cerca de la base debe ir hacia abajo. Este detalle parece menor, pero es clave para que el esqueje pueda emitir raíces y nuevos brotes. La Universidad Estatal de Iowa recomienda secciones de hoja para especies como la sansevieria y aclara que las nuevas raíces y hojas se forman en la base enterrada del corte.

Los fragmentos pueden colocarse en sustrato o en agua. En tierra, deben quedar apenas enterrados en un medio húmedo, aireado y con buena capacidad de drenaje. En agua, hay que renovar el líquido con frecuencia y trasplantar cuando aparezcan raíces firmes. Aunque este sistema resulta vistoso, los esquejes enraizados en agua pueden sufrir más al pasar a tierra, por lo que necesitan una adaptación cuidadosa.

Los errores que pueden arruinar el proceso

El enemigo principal de la lengua de suegra no suele ser la falta de agua, sino el exceso. Los cortes frescos, el sustrato pesado y el riego constante pueden provocar pudrición antes de que la planta logre enraizar. Por eso se recomienda usar macetas con orificios, herramientas limpias, luz indirecta y temperaturas templadas. También hay que tener paciencia: los brotes pueden tardar semanas e incluso meses en aparecer.

Otro punto importante es la variedad. En sansevierias con bordes amarillos, como algunas del tipo Laurentii, los esquejes de hoja pueden dar plantas completamente verdes. Para conservar el mismo dibujo de la planta madre, la división por rizoma o hijuelos es la mejor alternativa. Con cuidados simples y tiempos respetados, una sola lengua de suegra puede convertirse en varias plantas nuevas para decorar distintos rincones de la casa.