Solo 4 minutos de ejercicio: el entrenamiento nórdico que promete transformar tu resistencia a los 40

La clave para potenciar el rendimiento físico y la salud a partir de los 40 reside en el entrenamiento noruego 4x4, un método de alta intensidad que requiere solo 4 minutos de esfuerzo.

El ejercicio de fuerza ha cobrado protagonismo en el último tiempo, sobre todo en rutinas para mujeres. PSin embargo, de forma paulatina se ha ido relegando la importancia del cardio para mejorar el rendimiento, la circulación sanguínea y el estrés. Un método noruego está ganando terreno porque permite trabajar en solo 4 minutos.

El entrenamiento noruego 4x4 está diseñado para trabajar al máximo durante poco tiempo. Consiste en 4 series al 85-95% de tu frecuencia cardíaca máxima, intercaladas con 3 minutos de recuperación activa, es decir, trote o caminata suave.

Según estudios consultados por Women's Health, el entrenamiento de alta intensidad ha logrado incrementar la resistencia en solo 8 semanas. Los investigadores destacan que este método resulta útil tanto para la población general como para los atletas, y subrayan su importancia para mejorar la salud y el rendimiento físico.

El entrenamiento noruego gana popularidad. Shutterstock Cómo hacer ejercicio en 4 minutos El entrenamiento necesita un calentamiento de 10 o 15 minutos. Para ello, se puede optar por un trote suave o un pedaleo que eleva las pulsaciones.

Luego se realiza el bloque principal que consiste en 4 minutos de esfuerzo intenso, 3 minutos de recuperación caminando y repetir este ciclo 4 veces.