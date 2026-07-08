La serie de ciencia ficción de Netflix que tardó ocho años en llegar a la plataforma

Hay series que llegan con campaña, fecha marcada y estreno ruidoso. Y hay otras que aparecen después de años de espera, casi como si hubieran tenido que atravesar su propia historia antes de llegar a la pantalla. Ese es el caso de Destellos del mañana , el animé japonés que Netflix acaba de incorporar a su catálogo.

La producción venía rodeada de una expectativa particular: había sido anunciada hace ocho años y, tras distintos cambios y demoras, finalmente tuvo su estreno. La espera no pasó inadvertida entre los seguidores del animé, sobre todo porque se trata de una propuesta con una identidad visual muy definida y un universo bastante distinto al de otros lanzamientos recientes de la plataforma.

La historia se ubica en una versión alternativa de Kioto, en 1907, durante la era Meiji. Pero no es el Japón que aparece en los libros de historia. En este mundo, la electricidad nunca logró imponerse como motor del progreso y la vida cotidiana quedó organizada alrededor de la máquina de vapor.

Esa decisión cambia por completo el paisaje de la serie. Las calles están atravesadas por humo, engranajes, artefactos mecánicos y una sensación constante de futuro detenido. No hay grandes explicaciones innecesarias: el atractivo aparece en los detalles, en esa ciudad que parece avanzar y quedarse quieta al mismo tiempo.

En el centro de la trama aparece Kihachi Sakamoto, un joven inventor que arrastra una pérdida familiar y una promesa inconclusa. Cuando era chico, junto a su hermano mayor, imaginaba un mundo distinto y anotaba sus ideas en un cuaderno llamado Catálogo Eléctrico del Siglo XX . Ese objeto, que parecía parte de un sueño infantil, termina convertido en la pieza clave de la historia.

El problema es que el cuaderno desapareció. Su hermano se lo llevó antes de partir a la guerra y nunca regresó. Años después, Kihachi inicia una búsqueda que lo obliga a revisar su pasado, pero también a preguntarse si todavía vale la pena creer en aquello que alguna vez imaginó.

En ese camino se cruza con Inako Momokawa, una joven de 15 años que vive bajo las presiones de su familia y de una sociedad que ya decidió demasiado por ella. Su aparición le da a la serie un costado más íntimo: no se trata solo de encontrar un objeto perdido, sino de escapar de un destino impuesto.

Una apuesta visual dentro del catálogo de Netflix

Destellos del mañana combina ciencia ficción, drama juvenil, romance y estética steampunk. La serie se apoya en esa mezcla para construir una aventura que no necesita apurar sus conflictos. Hay máquinas, secretos y una búsqueda, pero también hay silencios, heridas familiares y personajes que intentan encontrar un lugar propio.

El estreno también llama la atención por el recorrido que tuvo el proyecto antes de llegar a Netflix. Después de tantos años de espera, la serie finalmente quedó disponible en la plataforma con episodios semanales y una propuesta que apunta tanto a los fanáticos del animé como a quienes buscan una historia visualmente distinta.

El elenco de voces incluye a Yuma Uchida, Sora Amamiya y Koki Uchiyama, entre otros nombres de la industria japonesa. Pero más allá de los datos técnicos, el gancho está en su mundo: un Kioto cubierto por vapor, dos jóvenes que no encajan del todo y una pregunta que atraviesa toda la historia: qué pasa cuando alguien se anima a imaginar un futuro que todavía no existe.